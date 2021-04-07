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وظائف شاغرة في مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف

منذ 32 دقيقة
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وظائف شاغرة في مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي: أخصائي تعقيم (العدد 3 وظائف)، مشترطًا أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (كيمياء، علم الأحياء دقيقة، الكيمياء الحيوية، الاحياء وتخصصاتها، تقنية حيوية) أو ما يعادلها مع إتمام (برنامج التعقيم الطبي).

وأكد المستشفى أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فيما يجب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً) بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

وظائف
الطائف
مستشفى الأمير سلطان العسكري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون آسيوية كيف تجي هذي 🤣🤣عوقب أو لم يعاقب تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه لا نريد معاقبتة لبقى في حلوق الفقراوية لأنة أصبح عقدة لكن ليس للفرق الأخرى بل لنادية ويجب أن نشكرة هو ومايكون ومادو الف شكر لهؤلاء اللاعبين من القلب
د محمد ماجد بخش
مناحي عنده إفطار صائم ٥.٥٠ ريال حبذا لو وضع حبتين سمبوسك جبنة ولم يرفع السعر وتكون نوعية التمر أعلى جودة ويرفع العدد إلى ٧ تمرات ويضيف واحد لبن عبوة صغيرة وواحد ماء إضافي أو سعة ٣٣٠ مللتر والله يجزاه خير على مبادراته وما نبغى نثقل عليه ونقول حط معمول أو كليجة
د محمد ماجد بخش
الصفات التي يعرف بها المنافق ثلاث منها الخيانة
د محمد ماجد بخش
انتساب الوحدات الفراغية المغناطيسية يكون لوحدة العنصر الممثل أما ما ينتسب لوحدة العنصر فهو يخص مجموع ذرات العنصر الممثلة بفترة العناصر العددية من وحدات ثقالية فراغية بنائية موازية ومواكبة لتمثيل بناء وحدات العنصر بتمثيل بناء وحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر لذرات العناصر وتمثيل ذرات العناصر بوحدات العنصر وتمثيل وحدات العناصر بوحدة العنصر وتمثيل وحدة العنصر بذرات العنصر عمليات حسابية مفادها توحيد وحدة الكتلة الفراغية الثقالية المغناطيسية المحورية الممثلة لكل من درجتي الثقالة الممثلة لدرجة ثقل الذرة الممثلة المغناطيسية ودرجة ثقل الذرات الرابطة المكافئة لها بدلالة عددية قياسية ثقالية ودلالة عددية قياسية مغناطيسية ممثلة

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