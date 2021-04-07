وظائف شاغرة في مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس.
وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي: أخصائي تعقيم (العدد 3 وظائف)، مشترطًا أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (كيمياء، علم الأحياء دقيقة، الكيمياء الحيوية، الاحياء وتخصصاتها، تقنية حيوية) أو ما يعادلها مع إتمام (برنامج التعقيم الطبي).
وأكد المستشفى أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فيما يجب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً) بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .