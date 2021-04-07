شكوك حول مشاركة السومة في مباراة الرائد

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن الشكوك تحوم حول مشاركة عمر السومة مهاجم الأهلي في مباراة الرائد، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده سوريا، أثناء فترة التوقف الدولي.
وأكدت أن الجهاز الفني سيحسم مشاركة السومة خلال التدريبات الأساسية التي يخوضها مساء اليوم، حيث يدرس مدى الاستعانة بخدماته من عدمها، وإن كانت فرص ظهوره خلال التشكيل الأساسي صعبة.
وأشارت التقارير إلى أن السومة يحتاج لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل كامل قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، فيما واصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الرائد، تحت قيادة المدرب فيصل قورمي الذي يتولى الإشراف على الفريق بعد إقالة الصربي فلادان ميلوفيتش.
وتم التعاقد مع الروماني ريجيكامب لتولي المسئولية بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها مؤخرا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.