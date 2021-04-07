الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
شيء من القديم في صورة
منذ ساعة
1415
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ع. س. ع
انت يا عالمي بدون آسيوية كيف تجي هذي 🤣🤣عوقب أو لم يعاقب تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه لا نريد معاقبتة لبقى في حلوق الفقراوية لأنة أصبح عقدة لكن ليس للفرق الأخرى بل لنادية ويجب أن نشكرة هو ومايكون ومادو الف شكر لهؤلاء اللاعبين من القلب
د محمد ماجد بخش
مناحي عنده إفطار صائم ٥.٥٠ ريال حبذا لو وضع حبتين سمبوسك جبنة ولم يرفع السعر وتكون نوعية التمر أعلى جودة ويرفع العدد إلى ٧ تمرات ويضيف واحد لبن عبوة صغيرة وواحد ماء إضافي أو سعة ٣٣٠ مللتر والله يجزاه خير على مبادراته وما نبغى نثقل عليه ونقول حط معمول أو كليجة
د محمد ماجد بخش
الصفات التي يعرف بها المنافق ثلاث منها الخيانة
د محمد ماجد بخش
انتساب الوحدات الفراغية المغناطيسية يكون لوحدة العنصر الممثل أما ما ينتسب لوحدة العنصر فهو يخص مجموع ذرات العنصر الممثلة بفترة العناصر العددية من وحدات ثقالية فراغية بنائية موازية ومواكبة لتمثيل بناء وحدات العنصر بتمثيل بناء وحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر لذرات العناصر وتمثيل ذرات العناصر بوحدات العنصر وتمثيل وحدات العناصر بوحدة العنصر وتمثيل وحدة العنصر بذرات العنصر عمليات حسابية مفادها توحيد وحدة الكتلة الفراغية الثقالية المغناطيسية المحورية الممثلة لكل من درجتي الثقالة الممثلة لدرجة ثقل الذرة الممثلة المغناطيسية ودرجة ثقل الذرات الرابطة المكافئة لها بدلالة عددية قياسية ثقالية ودلالة عددية قياسية مغناطيسية ممثلة
أخر الأخبار
بالفيديو.. مسن يحرق نفسه أمام إحدى محاكم الحوثيين
منذ 22 دقيقة
1494
صورة نادرة للملك خالد أثناء إستقبال ضباط الجيش السعودي المرابط للدفاع عن الأردن
منذ 26 دقيقة
1509
وظائف شاغرة في مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف
منذ 32 دقيقة
1481
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالطائف
منذ 46 دقيقة
1942
بالفيديو.. فايز المالكي يقود مبادرة المشاهير لمساعدة المحتاجين في رمضان
منذ 52 دقيقة
682
شكوك حول مشاركة السومة في مباراة الرائد
منذ ساعة
1821
"روحاني" يراوغ مفاوضات الإتفاق النووي بشرط جديد
منذ ساعة
1833
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط
منذ ساعة
1817
شيء من القديم في صورة
منذ ساعة
1418
القبض على امرأة اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها
منذ ساعة
1255