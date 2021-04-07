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وزارة الصحة توضح الحالة التي يجب فيها تأجيل موعد الحصول على اللقاح

منذ ساعتين
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وزارة الصحة توضح الحالة التي يجب فيها تأجيل موعد الحصول على اللقاح

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة الحالات التي يجب فيها تأجيل موعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة إنه بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس.

وزارة الصحة
فيروس كورونا
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون آسيوية كيف تجي هذي 🤣🤣عوقب أو لم يعاقب تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه لا نريد معاقبتة لبقى في حلوق الفقراوية لأنة أصبح عقدة لكن ليس للفرق الأخرى بل لنادية ويجب أن نشكرة هو ومايكون ومادو الف شكر لهؤلاء اللاعبين من القلب
د محمد ماجد بخش
مناحي عنده إفطار صائم ٥.٥٠ ريال حبذا لو وضع حبتين سمبوسك جبنة ولم يرفع السعر وتكون نوعية التمر أعلى جودة ويرفع العدد إلى ٧ تمرات ويضيف واحد لبن عبوة صغيرة وواحد ماء إضافي أو سعة ٣٣٠ مللتر والله يجزاه خير على مبادراته وما نبغى نثقل عليه ونقول حط معمول أو كليجة
د محمد ماجد بخش
الصفات التي يعرف بها المنافق ثلاث منها الخيانة
د محمد ماجد بخش
انتساب الوحدات الفراغية المغناطيسية يكون لوحدة العنصر الممثل أما ما ينتسب لوحدة العنصر فهو يخص مجموع ذرات العنصر الممثلة بفترة العناصر العددية من وحدات ثقالية فراغية بنائية موازية ومواكبة لتمثيل بناء وحدات العنصر بتمثيل بناء وحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر لذرات العناصر وتمثيل ذرات العناصر بوحدات العنصر وتمثيل وحدات العناصر بوحدة العنصر وتمثيل وحدة العنصر بذرات العنصر عمليات حسابية مفادها توحيد وحدة الكتلة الفراغية الثقالية المغناطيسية المحورية الممثلة لكل من درجتي الثقالة الممثلة لدرجة ثقل الذرة الممثلة المغناطيسية ودرجة ثقل الذرات الرابطة المكافئة لها بدلالة عددية قياسية ثقالية ودلالة عددية قياسية مغناطيسية ممثلة

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