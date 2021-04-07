61 وظيفة صحية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال (بوابة التوظيف)، عن توفر 61 وظيفة صحية لحملة الدبلوم فأعلى بالطائف وخميس مشيط.
وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تمريض (العدد 60 وظيفة): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط)، درجة البكالوريوس أو دبلوم لمدة ثلاث سنوات في (التمريض)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وتشمل الوظائف: أخصائي تغذية علاجية: مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)، درجة البكالوريوس في (التغذية والحمية)، خبرة سابقة في مجال التغذية العلاجية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/08/24هـ الموافق 2021/04/06م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:
1- فني تمريض (العدد 60 وظيفة) من هنــــــــــــا .
2- أخصائي تغذية علاجية من هنــــــــــــــــــا .