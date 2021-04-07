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61 وظيفة صحية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

منذ 58 دقيقة
1925
61 وظيفة صحية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال (بوابة التوظيف)، عن توفر 61 وظيفة صحية لحملة الدبلوم فأعلى بالطائف وخميس مشيط.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تمريض (العدد 60 وظيفة): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط)، درجة البكالوريوس أو دبلوم لمدة ثلاث سنوات في (التمريض)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وتشمل الوظائف: أخصائي تغذية علاجية: مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)، درجة البكالوريوس في (التغذية والحمية)، خبرة سابقة في مجال التغذية العلاجية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/08/24هـ الموافق 2021/04/06م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- فني تمريض (العدد 60 وظيفة) من هنــــــــــــا .

2- أخصائي تغذية علاجية من هنــــــــــــــــــا .

 

 

وظائف
خميس مشيط
الطائف
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
محافظ خميس مشيط

التعليقات

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أحدث التعليقات

عطعوط
اذا كنت معلق حكم صحفي إعلامي شاعر ممثل ....الخ وتبي تنشهر دخل الهلال في الموضوع فقط لا غير وستحصل على الشهره بسرعة البرق....هذا الموضوع بكل هدوء.
سلمان
خالد وانت وش انت يوم تقول سلق مجمعه!
صنيان
الكبيني قام ينبض
صنيان
متى نغط الشابورة
Zoolعالمي
يا طاقيه النصر لا ينافس على الدوري ف الهلال ماله مصلحه من ايقاف الاعب وبا العكس من مصلحه الهلال انه يلعب امام الاتحاد يعني سلمني على الفار وردد يا بو ثلاثه الشحاذ سارق الالقاب

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