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بالفيديو.. موقف لا ينسى بين الأمير عبد الرحمن بن سعود والهريفي وكيف تدخل الوسطاء

منذ ساعة
2191
بالفيديو.. موقف لا ينسى بين الأمير عبد الرحمن بن سعود والهريفي وكيف تدخل الوسطاء

نواف السالم (صدى):
كشف الكابتن حسن حمران لاعب النصر السابق عن واقعة الخلاف بين الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود وفهد الهريفي والتي تسببت في غياب الهريفي فترة عن الملعب .

وأكد حسن الحمران في برنامج " وينك " على قناة "روتانا خليجية " أن الخلاف بسبب تصريح للهريفي وتوقف بالفعل فترة عن اللعب وكان ذلك في وقت حرج حيث كان النصر يستعد لمبارتين تؤهلانه للمشاركة في كأس العالم للأندية مما أثار تساؤل الجمهور .

وأضاف حسن الحمراني أنه توسط بين الطرفين واعتذر الهريفي وقبل الأمير عبد الرحمن بن سعود اعتذاره وعاد الهريفي للملعب .

كما أكد أن الأمير عبد الرحمن بن سعود معروف بوطنيته وعشقه للنصر وكان الهريفي يختلف معه أحياناً لكن بود واحترام ، حتى أن الأمير عبد الرحمن بن سعود كانت لديه علاقات وديه واسعة مع اللاعبين والجماهير من مختلف الإنتماءات وكانت له روح تحفيزية تنعكس بشكل إيجابي على فريق النص .

 

النصر
الهريفي
الأمير عبد الرحمن بن سعود
حسن الحمران

التعليقات

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أحدث التعليقات

عطعوط
اذا كنت معلق حكم صحفي إعلامي شاعر ممثل ....الخ وتبي تنشهر دخل الهلال في الموضوع فقط لا غير وستحصل على الشهره بسرعة البرق....هذا الموضوع بكل هدوء.
سلمان
خالد وانت وش انت يوم تقول سلق مجمعه!
صنيان
الكبيني قام ينبض
صنيان
متى نغط الشابورة
Zoolعالمي
يا طاقيه النصر لا ينافس على الدوري ف الهلال ماله مصلحه من ايقاف الاعب وبا العكس من مصلحه الهلال انه يلعب امام الاتحاد يعني سلمني على الفار وردد يا بو ثلاثه الشحاذ سارق الالقاب

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