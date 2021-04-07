بالفيديو.. موقف لا ينسى بين الأمير عبد الرحمن بن سعود والهريفي وكيف تدخل الوسطاء

نواف السالم (صدى):
كشف الكابتن حسن حمران لاعب النصر السابق عن واقعة الخلاف بين الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود وفهد الهريفي والتي تسببت في غياب الهريفي فترة عن الملعب .
وأكد حسن الحمران في برنامج " وينك " على قناة "روتانا خليجية " أن الخلاف بسبب تصريح للهريفي وتوقف بالفعل فترة عن اللعب وكان ذلك في وقت حرج حيث كان النصر يستعد لمبارتين تؤهلانه للمشاركة في كأس العالم للأندية مما أثار تساؤل الجمهور .
وأضاف حسن الحمراني أنه توسط بين الطرفين واعتذر الهريفي وقبل الأمير عبد الرحمن بن سعود اعتذاره وعاد الهريفي للملعب .
كما أكد أن الأمير عبد الرحمن بن سعود معروف بوطنيته وعشقه للنصر وكان الهريفي يختلف معه أحياناً لكن بود واحترام ، حتى أن الأمير عبد الرحمن بن سعود كانت لديه علاقات وديه واسعة مع اللاعبين والجماهير من مختلف الإنتماءات وكانت له روح تحفيزية تنعكس بشكل إيجابي على فريق النص .