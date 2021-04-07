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"الأمن البيئي" يضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

منذ ساعة
2261
"الأمن البيئي" يضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مخالفاً لنظام البيئة بحوزته (1.4) متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و 996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

منطقة الرياض
الحطب المحلي
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عطعوط
اذا كنت معلق حكم صحفي إعلامي شاعر ممثل ....الخ وتبي تنشهر دخل الهلال في الموضوع فقط لا غير وستحصل على الشهره بسرعة البرق....هذا الموضوع بكل هدوء.
سلمان
خالد وانت وش انت يوم تقول سلق مجمعه!
صنيان
الكبيني قام ينبض
صنيان
متى نغط الشابورة
Zoolعالمي
يا طاقيه النصر لا ينافس على الدوري ف الهلال ماله مصلحه من ايقاف الاعب وبا العكس من مصلحه الهلال انه يلعب امام الاتحاد يعني سلمني على الفار وردد يا بو ثلاثه الشحاذ سارق الالقاب

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