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منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات تنتقد إبراهيموفيتش : جبان وعنيف

منذ ساعة
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منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات تنتقد إبراهيموفيتش : جبان وعنيف

وكالات (صدى):
انتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات ”PETA“ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، بسبب قتله أسدا، عام 2011 بجنوب أفريقيا في رحلة صيد.

وقالت المنظمة في بيان رسمي : ”يحب زلاتان إبراهيموفيتش أن يشير لنفسه بكونه أسدا وشرسا، ومع ذلك فهو يستمتع بقتل الأسود والحيوانات الأخرى، ما يدل على كونه جبانا وبائسا ينغمس في ميوله العنيفة“.

وأضافت : ”الأمر لا يتطلب مهارة وقوة لإطلاق نار على حيوان أسير لم تتح له الفرصة للهرب أو الدفاع عن نفسه أو البقاء على قيد الحياة“.

وكانت صحيفة سويدية هي من قامت بفتح باب المناقشة في الموضوع من جديد، وأوضحت أن الأسد الذي اصطاده إبراهيموفيتش مدرج ضمن قائمة الحيوانات المعرضة للخطر.

ويذكر أن زلاتان حصل على رخصة من جنوب أفريقيا لصيد الأسد رغم كون هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض، وتحاول منظمات عالمية حمايته، لكن، في البلد الأفريقي يسمح بقتله مقابل الحصول على ترخيص.

وأشارت المنظمة إلى أن إبراهيموفيتش لم يتصرف بضمير، وكتبت: ”أي شخص يملك ضميرا يشعر بالفزع لقتل الحيوانات للمتعة وأخذ أجزاء من أجسادها. يجب أن يدرك زلاتان ذلك ويرفض مطاردة الأسود“

إبراهيموفيتش
منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات

التعليقات

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أحدث التعليقات

عطعوط
اذا كنت معلق حكم صحفي إعلامي شاعر ممثل ....الخ وتبي تنشهر دخل الهلال في الموضوع فقط لا غير وستحصل على الشهره بسرعة البرق....هذا الموضوع بكل هدوء.
سلمان
خالد وانت وش انت يوم تقول سلق مجمعه!
صنيان
الكبيني قام ينبض
صنيان
متى نغط الشابورة
Zoolعالمي
يا طاقيه النصر لا ينافس على الدوري ف الهلال ماله مصلحه من ايقاف الاعب وبا العكس من مصلحه الهلال انه يلعب امام الاتحاد يعني سلمني على الفار وردد يا بو ثلاثه الشحاذ سارق الالقاب

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