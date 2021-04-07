مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري أبطال أوروبا
تستمر منافسات مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسيلعب تشيلسي أمام بورتو في تمام الساعة العاشرة مساءًا، وفي قمة مباريات اليوم يواجه باريس سان جيرمان، نظيره بايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة أيضًا.
مباريات الدوري الإيطالي
يلعب نابولي أمام يوفنتوس وذلك في تمام الساعة 19:45، وإنتر مع ساسوولو في تمام الساعة 19:45، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوعين الثالث والثامن والعشرون على الترتيب.
مباريات الدوري الإسباني
يشهد ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني، مباراة ريال سوسييداد مع أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات الدوري المصري
تقام ثلاث مباريات للأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري، إذ يلعب الجونة مع طلائع الجيش 16:00، ووادي دحلة مع البنك الأهلي 20:00، والإسماعيلي مع المصري 22:00.