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مباريات اليوم الأربعاء

منذ ساعة
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مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري أبطال أوروبا

تستمر منافسات مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسيلعب تشيلسي أمام بورتو في تمام الساعة العاشرة مساءًا، وفي قمة مباريات اليوم يواجه باريس سان جيرمان، نظيره بايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة أيضًا.

مباريات الدوري الإيطالي

يلعب نابولي أمام يوفنتوس وذلك في تمام الساعة 19:45، وإنتر مع ساسوولو في تمام الساعة 19:45، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوعين الثالث والثامن والعشرون على الترتيب.

مباريات الدوري الإسباني

يشهد ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني، مباراة ريال سوسييداد مع أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات للأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري، إذ يلعب الجونة مع طلائع الجيش 16:00، ووادي دحلة مع البنك الأهلي 20:00، والإسماعيلي مع المصري 22:00.

يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

عطعوط
اذا كنت معلق حكم صحفي إعلامي شاعر ممثل ....الخ وتبي تنشهر دخل الهلال في الموضوع فقط لا غير وستحصل على الشهره بسرعة البرق....هذا الموضوع بكل هدوء.
سلمان
خالد وانت وش انت يوم تقول سلق مجمعه!
صنيان
الكبيني قام ينبض
صنيان
متى نغط الشابورة
Zoolعالمي
يا طاقيه النصر لا ينافس على الدوري ف الهلال ماله مصلحه من ايقاف الاعب وبا العكس من مصلحه الهلال انه يلعب امام الاتحاد يعني سلمني على الفار وردد يا بو ثلاثه الشحاذ سارق الالقاب

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