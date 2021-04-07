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5 وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

منذ 57 دقيقة
1851
5 وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 5 وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، مشترطة الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: أخصائي أول (وظائف مُتعددة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP)، كما تحتاج الشركة إلى أخصائي (وظائف مُتعددة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ومن بين الشروط: معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة، إجادة اللغة الإنجليزية، مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP)، بينما التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي أول (وظائف مُتعددة) من هنـــــــــــــــا .

2- أخصائي (وظائف مُتعددة) من هنـــــــــــــــا .

 

 

وظائف
جدة
الخطوط السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
مبروك
الملل
هذا طبع بعض رجال الاعمال فيه فلوس زايده حقت وناسه وفيه ايجار للوناسه
جار القمر
ضاعت فلوسك ياصابر ...... افا وين المشروع
؟؟
كل الشغل دعايات لبيع الخرفان لقرب شهر رمضان
ع. س. ع
والله ياالهلال ما درا عنك ولا عن جريدتك كل عام يحقق أقل شي بطولتين أو أكثر والحاقدين يدعسهم دعس محترم في الملعب ولا يلتفت لهذه التفاهات معلوم يا قينان باي

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