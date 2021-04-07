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«الصحة» تكشف مدى إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا

منذ ساعة
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«الصحة» تكشف مدى إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية الجمع بين اللقاحين "فايزر" و"أسترازينيكا"، بحيث أخذ الجرعة الأولى من أحدهما والثانية من أخرى.

وأجابت وزارة الصحة على استفسار أحد المواطنين عن هل يمكن أن تكون الجرعة الأولى من شركة والثانية من شركة أخرى؛ لتؤكد أنه حسب التوصيات الحالية ينصح أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح "أسترازينيكا" تم تطويره من قبل المختبر البريطاني أسترازينيكا أكسفورد، بينما تم تطوير لقاح "فايزر" بواسطة شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتك الألمانية.

 

وزارة الصحة
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

الملل
مبروك
الملل
هذا طبع بعض رجال الاعمال فيه فلوس زايده حقت وناسه وفيه ايجار للوناسه
جار القمر
ضاعت فلوسك ياصابر ...... افا وين المشروع
؟؟
كل الشغل دعايات لبيع الخرفان لقرب شهر رمضان
ع. س. ع
والله ياالهلال ما درا عنك ولا عن جريدتك كل عام يحقق أقل شي بطولتين أو أكثر والحاقدين يدعسهم دعس محترم في الملعب ولا يلتفت لهذه التفاهات معلوم يا قينان باي

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