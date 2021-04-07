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مجموعة شباب في رحلة قديما

منذ ساعة
1088
مجموعة شباب في رحلة قديما

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
مبروك
الملل
هذا طبع بعض رجال الاعمال فيه فلوس زايده حقت وناسه وفيه ايجار للوناسه
جار القمر
ضاعت فلوسك ياصابر ...... افا وين المشروع
؟؟
كل الشغل دعايات لبيع الخرفان لقرب شهر رمضان
ع. س. ع
والله ياالهلال ما درا عنك ولا عن جريدتك كل عام يحقق أقل شي بطولتين أو أكثر والحاقدين يدعسهم دعس محترم في الملعب ولا يلتفت لهذه التفاهات معلوم يا قينان باي

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