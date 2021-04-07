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أول تحرك مصري بعد فشل محادثات سد النهضة

منذ 43 دقيقة
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أول تحرك مصري بعد فشل محادثات سد النهضة

القاهرة (صدى):
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الثلاثاء، إلى الخرطوم، وذلك بعد ساعات من فشل محادثات كنشاسا بين دول السودان، ومصر، واثيوبيا حول سد النهضة.

وقال شكري، إن إثيوبيا تحاول التنصل من المسؤولية عن تعثر المفاوضات من خلال اتهام ‎مصر و‎السودان بعرقلتها.

وأكد وزير الخارجية المصري أن تعثر مفاوضات السد لها تبعات على المنطقة بأكملها، ودعى المجتمع الدولي للقيام بدور أكبر في هذا الملف المعقد.

وأعلن شكري أن السودان ومصر سيتجهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاطلاعهما على تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات كنشاسا.

وأكد شكري التنسيق الكامل بين الخرطوم والقاهرة بشأن السد، وأنهما لن يسمحا بأي ضرر عليهما.

مصر
اثيوبيا
سد النهضة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48703
منذ 35 دقيقة
الجنعيه ومجلس الامن لن ينفعكم في شي والافضل ارسال طائرتين لهدم السد مثل ما هددهم به السادات رحمه له

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خير ان شاء الله
ابو عمار
ليتك ما شليتها
شيخين١
السلاح في متناول ايدي الاطفال وكئنة لعبة وراحت ضحية العبة الغبية من الاب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههههههه

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