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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ 23 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
حالة الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير .. يا ليت الاهالي نحروه وتخلصو من شره
ابو عمار
التغيير واضح يا بدور في الشكل وقصة الشعر ويبدو انك رفعتي وزنك شويه والحلبات كبيره عموما الله يرزقك بالزوج والزواج مسيار سريعا لتهداء نفسيتك
غليس ولد رماح
أعتقد الفيصلي متوقع أن شكواه لن تأتي بنتيجه لأن نادي النصر لديه حمايه له وللاعبيه الذين يخرجون عن النص والامثله كثيره العقاب من الله أشد فلا حول ولا قوة الا بالله
غليس ولد رماح
أعتقد الفيصلي متوقع أن شكواه لن تأتي بنتيجه لأن نادي النصر لديه حمايه له وللاعبيه الذين يخرجون عن النص والامثله كثيره العقاب من الله أشد فلا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب

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