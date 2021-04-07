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قائمة بأغنى 10 مليارديرات عرب

منذ ساعة
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قائمة بأغنى 10 مليارديرات عرب

وكالات (صدى):
نشرت مجلة " فوربس " أمس الثلاثاء، قائمة بأثرياء العرب لعام 2021، والتي تصدرها المصري ناصف ساويرس.

وضمت قائمة العام الجاري لأغنى أغنياء العالم 24 عربيا، مقارنة مع 23 مليارديرا في العام الماضي.

وتصدر ناصف ساويرس القائمة بثروة صافية قدرها 8.3 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي.

واحتل الجزائري يسعد ربراب والعائلة المركز الثاني، بصافي ثروة بلغت 4.8 مليار دولار، وهو صاحب أكبر شركة خاصة في الجزائر Cevital كما يملك أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة بلغت مليوني طن بالعام.

وجاء الإماراتي ماجد الفطيم والعائلة، في المركز الثالث بصافي ثروة 3.6 مليار دولار، بينما احتل المستثمر الفرنسي من أصل سوري، محمد الطراد المركز الرابع بثروة بلغت نحو 3.4 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء المصري نجيب ساويرس، بصافي ثروة بلغت نحو 3.2 مليار دولار.

وجاء الإماراتي، عبدالله بن أحمد الغرير والعائلة في المركز السادس بصافي ثروة 2.8 مليار دولار.

فيما احتل السياسي ورجل الأعمال المصري محمد منصور المركز السابع بصافي ثروة بلغت 2.5 مليار دولار.

وجاء رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي ليحتل المركز الثامن ضمن قائمة أثرياء العرب، بثروة بلغت 2.5 مليار دولار، وفي المركز التاسع جاء شقيقه طه ميقاتي، بثروة بلغت 2.5 مليار دولار.

وفي المركز العاشر جاء الإماراتي حسين سجواني بصافي ثروة بلغت 2.4 مليار دولار.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير .. يا ليت الاهالي نحروه وتخلصو من شره
ابو عمار
التغيير واضح يا بدور في الشكل وقصة الشعر ويبدو انك رفعتي وزنك شويه والحلبات كبيره عموما الله يرزقك بالزوج والزواج مسيار سريعا لتهداء نفسيتك
غليس ولد رماح
أعتقد الفيصلي متوقع أن شكواه لن تأتي بنتيجه لأن نادي النصر لديه حمايه له وللاعبيه الذين يخرجون عن النص والامثله كثيره العقاب من الله أشد فلا حول ولا قوة الا بالله
غليس ولد رماح
أعتقد الفيصلي متوقع أن شكواه لن تأتي بنتيجه لأن نادي النصر لديه حمايه له وللاعبيه الذين يخرجون عن النص والامثله كثيره العقاب من الله أشد فلا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب

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