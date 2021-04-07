الفيصلي لن يشكو حمدالله

نواف السالم (صدى):
لم تخاطب إدارة نادي الفيصلي لجنة الانضباط برفع شكوى ضد لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله، حتى الآن، بسبب حركته الغير أخلاقية تجاه اللاعب وليد الأحمد.
وقررت إدارة الفيصلي ترك الأمر إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ القرار المناسب تجاه تصرف حمدالله، بحسب الميدان الرياضي.
وكان حمدالله، قد أثار غضب الجماهير بعد حركته مع وليد الأحمد، خلال المباراة التي جمعت النصر والفيصلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعن العقوبة المتوقعة لحمدالله، أوضح يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي في وقت سابق أنه قد يُمنع من لعب كرة القدم 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال حال ثبوت اعتداءه على الحرمة الجسدية للاعب الفريق المنافس.