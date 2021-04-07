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شاهد.. تركي الدخيل يُبكي قينان الغامدي على الهواء

منذ ساعة
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شاهد.. تركي الدخيل يُبكي قينان الغامدي على الهواء

عادل الحربي (صدى):
لم يستطع الكاتب قينان الغامدي تمالك نفسه من البكاء على الهواء خلال برنامج "يا هلا " بسبب رسالة من سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل له.

وجاء في رسالة تركي الدخيل:" قينان الغامدي في نظري هو الصحافي السعودي الشجاع الذي لا يتخوف إشعال الحرائق دوماً، والمنقذ حين تعي الحيل الرجال، الصادق صاحب طبقة القرار المحترمة في صوته ".

وأضاف الدخيل في رسالته للغامدي: " تُعرف الصحف به فيكون انتقاله إليها إيذاناً بمرحلة جديدة، عنوانها الانتشار والتجديد، وصناعة صحافة تغري القارئ لمتابعتها".

وبكى الغامدي متأثرا بالرسالة قائلا: " تركي أبكاني وأسعدني، أبكاني لأنه قال عني كلام أنا أقل منه بكثير، وأسعدني أنه في واحد بقامة تركي ذكرني".

تركي الدخيل
قينان الغامدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
انا مستغرب وبنفس الوقت مقهور جداً وغاضب 😤😡 الحين العاصمة في الرياض إذا رحت لها تلقى فوضى من قطع إشارات المرور وتفحيط وتظليل لسيارات وشباب قذر منحط عايش برفاهية ولا فيه كاميرات ساهر! هي موجوده بس قليلة لكن في منطقة القصيم الوضع يختلف كلها كاميرات حتى الأشجار حطوا فيها كاميرات وحسب دراسة علمية مؤكدة أن منطقة القصيم هي أعلى منطقة فيها كاميرات ساهر ومراقبة ٢٤ ساعه 😂💔
هيمو~☃️
اذا يؤيد ويشجع أفعال داعش الإرهابية فهو يستحق السجن والجلد والعقوبة ليييين يتوب ويراقب بعد الخروج من السجن مع اني م اظن أن فيه خروج إلا إذا هو أعرب عن خطأه ، الدواعش الملاعين هم من شوه صورة الإسلام والمسلمين السمحة بقتلهم للمسلمين وغير المسلمين في العراق وسوريا واليمن وافريقيا هاؤلاء الإرهابين عندهم تشدد وغلو في الدين وهذا قد حذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أن الغلو والتشدد من صفات الغير مسلم فالمسلم الحقيقي يكون سمح وقلبه ابيض وطاهر ولا يؤذي حتى نملة فما بالك بأنسان! والبعض يسأل يقول هل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب المشركين على زمنه هاؤلاء كانت افعالهم تشابه أفعال الإرهابيين المتشديين في زمننا ولكن وش فرقهم انهم كانوا اخطر منهم كانوا يفعلون ذنوب ومعاصي ويقتلون اناس أبرياء وغير كذا كانوا يهددون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبته الكرام فكان يحذرهم منهم ويرسل عليهم رسائل لكي يتوقفوا ويتوبوا إلى الله ولكن كانوا يصرون على عنادهم وطغيهم فكان الله عزوجل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشن الحرب عليهم ، أما بنسبة للأرهابيين إلي يدعون أنهم مسلمين والإسلام براء منهم ومن افعالهم فهم طغاة مجرمين ولا يصلون وحتى لو يصلون لاتقبل منهم الصلاة وهم مدمنين للمخدرات لأن روي خبر في صحف عراقية أن الجيش العراقي وجدوا مخدرات في بيوت هاؤلاء المجرمين الدواعش لعنة الله عليهم أجمعين فجرة عصاه مصيرهم نار جهنم وبئس المصير.
سعودي مخضرم
شر البلية مايضحك الامارات ضمن احصائية عالمية من أكبر الدول بالدعارة والخمور والجميع يعرف هذا الشي وقفت على 10 نساء ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
ههههه... كأن الڤيديو مقطع من "ذا تشيترز"

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