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سجن 4 موظفين ببلدية المجاردة في قضية ضحية الصعق الكهربائي

منذ 28 دقيقة
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سجن 4 موظفين ببلدية المجاردة في قضية ضحية الصعق الكهربائي

أبها (صدى):
قررت المحكمة الجزائية بأبها، حبس 4 من موظفي بلدية المجاردة في قضية وفاة الطفلة جنى الشهري إثر صعق كهربائي من أحد الأعمدة بحديقة شارع الفن.

وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليهم الأربعة بسوء الاستعمال الإداري عن طريق التقصير والإهمال، مما نتج عنه وفاة الطفلة.

وللحق العام، قررت المحكمة سجن كل موظف منهم لمدة شهرين تحتسب منهما مدة الإيقاف على ذمة القضية، بحسب الوطن.

كما تقرر للحق الخاص سجن كل واحد منهم لمدة شهرين تحتسب مستقلة عن سجنهم السابق.

يذكر أن الطفلة لقت مصرعها قبل عامين بسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة، وبعد مباشرة الجهات المختصة اتضح وجود 6 أعمدة بها ماس كهربائي.

وتم حينها إعفاء رئيس بلدية المجاردة، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم.

المجاردة
أبها
المحكمة الجزائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
ههههه... كأن الڤيديو مقطع من "ذا تشيترز"
abdul
أرزاء !
abdul
في الصورة لابسه خاتم واسورة صليب بلون أحمر . هل من تفسير لذالك ام مجرّد صدفة ؟
منتاز
قرار موفق أنقذت نفسك
ابو رياض الحربي
تكفى ياولي العهد أميرنا المحبوب اجعل أمريكا تحت أقدام العرب بسياستك وحنكتك وقتصادك وقوتك بعد الله

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