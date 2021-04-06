قينان الغامدي يكشف تفاصيل عنوان "فتح الهلال زين" وردة فعل الأمير ابن مساعد

نواف السالم (صدى):
كشف الكاتب الصحفي قينان الغامدي تفاصيل أكثر عنوان رياضي أثار جدلا خلال مسيرته الصحفية،وأغضب جماهير نادي الهلال.
وقال الغامدي خلال برنامج " يا هلا ": " إن جريدة الشرق، في أول 4 أيام من صدورها، كان يجلس ويرسم بنفسه الصفحة الأولى ".
وتابع: " في مرة قلت لنائب رئيس التحرير، اجلس مع المخرج وارسم الصفحة، فسواها بإبداع حقيقي أحسن مني مليون مرة ".
وأضاف: " بعد ما خلص نائب رئيس التحرير تصميم الصفحة الأولى، شُفت العنوان ( فتح الهلال زين) كلمته قولتله هتسبب لنا مشكلة كبيرة قال لي الله يهديك هذا الفتح والهلال وفي دوري زين وحملني أنا المسؤولية وخلها تطلع ".
وأشار إلى أنه وافق على إصدار العدد بالتصميم ذاته دون تعديل، وأجرى اتصال هاتفي بالأمير عبد الرحمن بن مساعد -رئيس الهلال حينها-، قبل صدور العدد بيوم، وقال له: " في عنوان بكرة راح يزعلك يا أمير، فقال لي: وين؟، قلت له في الشرق، ماهو مني من نائب رئيس التحرير لكني وافقت عليه، قال لي: (فداك)".
وأضاف: " تاني يوم كان يرد الأمير بنفسه على الهلاليين، بقوله إن العنوان عادي ولا فيه أي اساءة ".
وأكد الغامدي أن الهدف من العنوان كان الإثارة وليس الإساءة، وهذا ما حدث بالفعل حيث أصبحت " الشرق " حديث الساعة وقتها.