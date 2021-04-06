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تصريحات هامة لوزير الداخلية بشأن الحوادث المرورية

منذ 38 دقيقة
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تصريحات هامة لوزير الداخلية بشأن الحوادث المرورية

الرياض (صدى):
أكد وزير الداخلية الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن حكومة المملكة جعلت أولويتها العناية بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سمو وزير الداخلية: " بالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية ".

وتابع سموه: " انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%.".

وأضاف: " فقد كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة ".

واختتم الأمير عبد العزيز تصريحاته قائلا: " بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة، سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وزير الداخلية
المملكة
الحوادث

التعليقات

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أحدث التعليقات

نصراوي
رغم عدم قناعتي لحمدالله كهداف اساسي بالفريق اللا ان بلاوي النصر مم الجهاز الفني والاداري لاعبين النصر الزينين احتياط وامضارط اللي مايعرف درب المرمى اساسي اما عين او سحر او بلى بالاداره
زعيم اااسيا
مشروع النصر حقق اهدافه الترتيب الخامس بالدوري الخروح من كاس الملك عقبال الخروج من اسيا بصراحه النصر مع مسلي اكشن صياح بلاحدود ههههههههه
برنس
قلعتهم
abdul
لاكن فيه بعض القطع من الأثاث ماعجبتك، مثل ريحة مفارق رأسك
برنس
الحمدلله على العقل

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