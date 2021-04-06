ريال مدريد يصعق ليفربول

وكالات (صدى):
حقق فريق ريال مدريد فوزا ساحقا على ضيفه ليفربول، 3-1 ، في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم أضاف ماركو أسينسيو ثاني أهداف ريال مدريد.
فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام ريال مدريد، في الدقيقة 51 من زمن المباراة، ليصبح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية.
كما خطف فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا من ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1 في ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام على ملعب دورتموند يوم الأربعاء 14 إبريل الجاري، حيث يحتاج خلالها دورتموند للفوز بهدف نظيف من أجل التأهل إلى نصف النهائي.