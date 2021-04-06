الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يصعق ليفربول

منذ ساعة
1618
ريال مدريد يصعق ليفربول

وكالات (صدى):
حقق فريق ريال مدريد فوزا ساحقا على ضيفه ليفربول، 3-1 ، في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم أضاف ماركو أسينسيو ثاني أهداف ريال مدريد.

فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام ريال مدريد، في الدقيقة 51 من زمن المباراة، ليصبح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية.

كما خطف فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا من ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1 في ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام على ملعب دورتموند يوم الأربعاء 14 إبريل الجاري، حيث يحتاج خلالها دورتموند للفوز بهدف نظيف من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

ريال مدريد
ليفربول

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نصراوي
رغم عدم قناعتي لحمدالله كهداف اساسي بالفريق اللا ان بلاوي النصر مم الجهاز الفني والاداري لاعبين النصر الزينين احتياط وامضارط اللي مايعرف درب المرمى اساسي اما عين او سحر او بلى بالاداره
زعيم اااسيا
مشروع النصر حقق اهدافه الترتيب الخامس بالدوري الخروح من كاس الملك عقبال الخروج من اسيا بصراحه النصر مع مسلي اكشن صياح بلاحدود ههههههههه
برنس
قلعتهم
abdul
لاكن فيه بعض القطع من الأثاث ماعجبتك، مثل ريحة مفارق رأسك
برنس
الحمدلله على العقل

أخر الأخبار

تعليق " الأزهر " على نبش قبر متوفاة بكورونا وحرق جثتها
تعليق " الأزهر " على نبش قبر متوفاة بكورونا وحرق جثتها
منذ 5 دقائق 1121
تصريحات هامة لوزير الداخلية بشأن الحوادث المرورية
تصريحات هامة لوزير الداخلية بشأن الحوادث المرورية
منذ 38 دقيقة 1663
صورة.. ذئب بشري ينحر طفلة بعد اغتصابها ويلقي بجثتها في الشارع
صورة.. ذئب بشري ينحر طفلة بعد اغتصابها ويلقي بجثتها في الشارع
منذ 48 دقيقة 632
أول تعليق من الراجحي بعد اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال
أول تعليق من الراجحي بعد اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال
منذ 55 دقيقة 1443
الإطاحة بمقيم سوري تخصص في سرقة السيارات بجدة
الإطاحة بمقيم سوري تخصص في سرقة السيارات بجدة
منذ ساعة 1529
ريال مدريد يصعق ليفربول
ريال مدريد يصعق ليفربول
منذ ساعة 1619
عبدالمحسن الجحلان : أصغر مشجع يعرف من أسس الهلال وعدد بطولاته
عبدالمحسن الجحلان : أصغر مشجع يعرف من أسس الهلال وعدد بطولاته
منذ ساعة 323
علي هبة : حمدالله يتسبب بمشاكل داخل الملعب وخارجه
علي هبة : حمدالله يتسبب بمشاكل داخل الملعب وخارجه
منذ ساعة 326
جمال عارف : أي مدرب في العالم لن يمشي حمدالله من النصر
جمال عارف : أي مدرب في العالم لن يمشي حمدالله من النصر
منذ ساعة 392
نصيحة من "الصحة" للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويتناولون أدوية مسيلة للدم
نصيحة من "الصحة" للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويتناولون أدوية مسيلة للدم
منذ ساعة 2332