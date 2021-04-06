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السر الحقيقي وراء زيارة الأمير فيصل بن فرحان للأردن

منذ 19 دقيقة
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السر الحقيقي وراء زيارة الأمير فيصل بن فرحان للأردن

الرياض (صدى):
نفى سفير المملكة بالأردن، نايف بن بندر السديري، المزاعم المنتشرة حول زيارة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الأردن.

وقال نايف السديري، إن الزيارة تتعلق بدعم المملكة الهاشمية فقط، ولم يناقش الوزير أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات.

وأجاب نايف السديري على سؤال، قائلا:"هل طلب وزير خارجية المملكة الإفراج عن باسم عوض الله في زيارته للأردن؟"؛ نافيا ما يشاع في هذا الشأن تمامًا.

وأوضح:"سمو الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة، للأردن في كل المجالات، ولم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

الأردن
وزير الخارجية
نايف بن بندر السديري
الأمير فيصل بن فرحان

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
وتقول ادعوا لامك احسن مابينك وبين الله يرزقك الله من حيث لاتحتسب
ع. س. ع
صدقتو بالحالمية المزعومة وتتغنون بها وصدقتو بالخرقة الفرق تجيب إثبات البطولة كأس البطولة وانتو جايبين خرقة وجدار وقصاصات جرايد فلماذا تستغرب ولا تصدق،،، الآسيوية صعبة قوية،، 🤪
ع. س. ع
اقول للبعراوية اللي علقو على الموضوع هل انتم رجال هل لديكم شرف وكرامة أن اجبتم بنعم فهذا ردكم وعندكم شرف وكرامة أجل لو لم يكن لديكم ماذا كنتم ترضون بأقذر من هذة الحركة أجل لو حمدلله أراد أن؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو سلطان اقول لك شيء،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، وسمعني صياحك لأنة طرب يا ابو خرقة
أبو عبد الرحمن
لا فض فوك وبيض الله وجهك يا سمو الأمير

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