الكشف عن 3 أسماء مرشحة لتدريب النصر 

ماجد محمد (صدى):
يسابق النصر، الزمن للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم وفي البطولة الآسيوية وتبرز أسماء ثلاثة مدربين قد سبق لها التدريب في المملكة، وهم:"السويسري جروس، الروماني ساموديكا، الصربي فوك رازوفيتش".
وتعتزم إدارة نادي النصر، الاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب المتواجدين حالياً، والتعاقد مع بدلاء آخرين على مستوى أفضل بداية من الموسم المقبل، بحسب الزميلة"عكاظ".
وانتابت حالة من عدم الرضا إدارة النصر الجديدة، بعد الخروج على يد الفيصلي والهزيمة بهدف دون رد على ملعب "مرسول بارك"، كما بدأت إدارة النصر العمل على تدعيم الفريق الموسم المقبل وتجهيز خطة تغييرات جذرية وكبيرة.