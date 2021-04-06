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الكشف عن 3 أسماء مرشحة لتدريب النصر 

منذ ساعة
2083
الكشف عن 3 أسماء مرشحة لتدريب النصر 

ماجد محمد (صدى):
يسابق النصر، الزمن للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم وفي البطولة الآسيوية وتبرز أسماء ثلاثة مدربين قد سبق لها التدريب في المملكة، وهم:"السويسري جروس، الروماني ساموديكا، الصربي فوك رازوفيتش".

وتعتزم إدارة نادي النصر، الاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب المتواجدين حالياً، والتعاقد مع بدلاء آخرين على مستوى أفضل بداية من الموسم المقبل، بحسب الزميلة"عكاظ".

 

وانتابت حالة من عدم الرضا إدارة النصر الجديدة، بعد الخروج على يد الفيصلي والهزيمة بهدف دون رد على ملعب "مرسول بارك"، كما بدأت إدارة النصر العمل على تدعيم الفريق الموسم المقبل وتجهيز خطة تغييرات جذرية وكبيرة.

النصر
تدريب النصر
السويسري جروس
الروماني ساموديكا
الصربي فوك رازوفيتش

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
وتقول ادعوا لامك احسن مابينك وبين الله يرزقك الله من حيث لاتحتسب
ع. س. ع
صدقتو بالحالمية المزعومة وتتغنون بها وصدقتو بالخرقة الفرق تجيب إثبات البطولة كأس البطولة وانتو جايبين خرقة وجدار وقصاصات جرايد فلماذا تستغرب ولا تصدق،،، الآسيوية صعبة قوية،، 🤪
ع. س. ع
اقول للبعراوية اللي علقو على الموضوع هل انتم رجال هل لديكم شرف وكرامة أن اجبتم بنعم فهذا ردكم وعندكم شرف وكرامة أجل لو لم يكن لديكم ماذا كنتم ترضون بأقذر من هذة الحركة أجل لو حمدلله أراد أن؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو سلطان اقول لك شيء،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، وسمعني صياحك لأنة طرب يا ابو خرقة
أبو عبد الرحمن
لا فض فوك وبيض الله وجهك يا سمو الأمير

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