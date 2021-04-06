المنشطات تتسبب في إيقاف لاعب 4 سنوات 

ماجد محمد (صدى):
أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي إفيلينو كويليو جاكسون لاعب فريق تشيانجراي يونايتد التايلاندي، عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بما في ذلك جميع البطولات المحلية والدولية والودية والرسمية، لمدة 4 أعوام.
وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن القرار جاء بعد مخالفة اللاعب المادة 6 من لائحة مكافحة المنشطات 2019 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويأتي ذلك بعد فحص المنشطات الذي جرى للاعب أفيلينو كويليو جاكسون عقب مباراة تشيانجراي يونايتد مع ملبورن فيكتوري الأسترالي ضمن دور المجموعات لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا 2020، يوم 30 نوفمبر 2020.