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المنشطات تتسبب في إيقاف لاعب 4 سنوات 

منذ ساعة
2089
المنشطات تتسبب في إيقاف لاعب 4 سنوات 

ماجد محمد (صدى):
أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي إفيلينو كويليو جاكسون لاعب فريق تشيانجراي يونايتد التايلاندي، عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بما في ذلك جميع البطولات المحلية والدولية والودية والرسمية، لمدة 4 أعوام.

 

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن القرار جاء بعد مخالفة اللاعب المادة 6 من لائحة مكافحة المنشطات 2019 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد فحص المنشطات الذي جرى للاعب أفيلينو كويليو جاكسون عقب مباراة تشيانجراي يونايتد مع ملبورن فيكتوري الأسترالي ضمن دور المجموعات لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا 2020، يوم 30 نوفمبر 2020.

لجنة الانضباط
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
إفيلينو كويليو جاكسون

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ياصدى مافي غير الاخبار الا على النصر عندكم كم نادي بالسعودية مافي في البلد غير هذا الولد اللهم عليك بكل كاتب كذاب مضلل للحقايق اللهم شل يده واخرس لسانه اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك انك على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل
ابو سلطان
ياصدى مافي غير الاخبار الا على النصر عندكم كم نادي بالسعودية مافي في البلد غير هذا الولد اللهم عليك بكل كاتب كذاب مضلل للحقايق اللهم شل يده واخرس لسانه اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك انك على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل
ابوبدر
ياخواني ورانا نطير مدربين اقل اعمار وبامكانهم تطوير انفسهم ونجيب هالشيبان واللي خلص بنزينهم. الهلال طير رازفان والاهلي فلادان والنصر فيتوريا والاتحاد والشباب وهم من افضل المدربين. مع اننا نعرف ان المشكلة بان الباعبين مستواهم انخفض والا لعانه والا اصابات وتكون هي سبب النتايج السيئة للفرق. عموما بالتوفيق للجميع
ابوبدر
والله عالمنا العربي والاسلامي في هالسنوات الاخيرة شهد ولا زال يشهد حوادث واحداث لا يمكن تحليلها ووصفها الا بانها ( لا عقل لا اخلاق لا دين ) فاذا نظرت الى الحوادث الحاصلة او التي حصلت في اخر هالوقت لن تخرج بتحليلك عن هالوصف . القصد انك خلاص راح تجعلها مباشرة لا فيها تخمين او تبرير دغري راح تقول : هذا بدون عقل او تفول هذا بلا اخلاق او تقول هذا بلا دين . والله زمان كنا نعتقد ونخمن ونفكر ونكذب ونستنكر وذلك لان الاحداث المشينة التي تحصل الان كانت نادرا ما تحصل ولو كانت بالذات من اناس عقلاء او اصحاب اخلاق او اصحاب دين. فتجدنا نحاول ان نوجد له مبرر او نريد فهم الامر .الله بس يهدينا ويهدي الجميع للخير😔
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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