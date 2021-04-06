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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد موقف واشنطن بشأن "السدحان" والأمير "سطام" يعلق

منذ 22 دقيقة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد موقف واشنطن بشأن "السدحان" والأمير "سطام" يعلق

الرياض (صدى):
انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد الموقف الأمريكي بشأن التقارير التي تناولت الحكم بسجن عبدالرحمن السدحان.

وذكر الأمير أن السدحان كان يكتب في "تويتر" تحت اسم "سماحتي"، وأن الأخير له تغريدات يؤيد فيها داعش صراحةً ويتبنى فكرها ويروج له.

وتابع على حسابه على بموقع "تويتر":" السؤال لواشنطن القلقة هل أنتم في حرب مع داعش وارهابها أم أنتم على وفاق معها وتؤيدوها؟ وأن أطلقنا أمثال السدحان أصبحنا نؤيد داعش، وأن حكم عليه أصبحنا ضد حقوق الإنسان!!".

ومن جهته، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة الأمير "عبدالرحمن بن مساعد"، مؤكداً أن ما تقوم به هذه الصحف مجرد مكايدة إعلامية وكذب يقف خلفها أشخاص لهم توجهات ضد المملكة.

وأضاف أن المملكة مهما فعلت في أمر ما ستجد الهجوم عليها من هذه الصحف، حتى ولو فعلت عكسه ستتعرض لنفس الهجوم، مؤكداً أنهم سيعملون على بناء الوطن وحمايته واستقراره، داعياً لعدم إعطاء هذه التقارير الكاذبة أي قيمة.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد
واشنطن
السدحان
عبدالرحمن السدحان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو العلا
مجرد مومس وزوجها ديووووووث
د محمد ماجد بخش
الأعداد الممثلة للوحدات تحت الذرية هي وحدات ثقالية فراغية كلية عددية تمثل لوحدة ثبات المجموع ليست هي وحدات مغناطيسية إلا في وحدة كتلة المجموع الممثل بالوحدات الذرية على مستوى مركز الثقالة النووية المغناطيسية لوحدة الكتلة الكلية
ابوبدر
فيه طريقة سهلة لهد هالسد وبايدي الاثيوبيين انفسهم . اثيوبيا عندها الان مشكلة تيجراي واللبيب بالاشارة يفهم
خالد
المشكله النونو والخفي والبطيخ وغيرهم يتفل بوجيه بلدهم ويستهتر بهم واستهتر قبلها بالصعود ببطوله الملك وتبلد احساسكم وهو وشعبه يضحكون بكم وخليتونا يانونو وكلابه مسخره للسقيط والسفهاء ووو
خالد
يالمعتوه لاتجيب سيره الصلاة والدين بهلوستك وبربرتك ولا تدخل ذمه الراجل بالدين وخللك على فقرك وفريقك النونو ورؤيه وبطيخ ام الدين اخرس انت واكبر رأس وهل فهمت او ازيدك

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