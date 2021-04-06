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النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أوألعاب السجائر للطفل

منذ 25 دقيقة
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النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أوألعاب السجائر للطفل

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من أنه محظور أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

وقالت النيابة العامة: "إن على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة؛ الامتناع عن التدخين أثناء وجوده".

وأشارت: "يُحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطفال التبغ أو أي من مشتقاته، سواء كان سيشتريه الطفل لنفسه أم لغيره، وعلى أصحاب المحلات والعاملين فيها تحت طائلة المساءلة النظامية التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلاً".

وأوضحت النيابة العامة أنه يحظر على وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية استخدام الأطفال في الدعاية لبيع التبغ، أو أي من مشتقاته، أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.

وتابعت أنها تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام ذلك النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

النيابة العامة
التبغ
ألعاب السجائر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو العلا
مجرد مومس وزوجها ديووووووث
د محمد ماجد بخش
الأعداد الممثلة للوحدات تحت الذرية هي وحدات ثقالية فراغية كلية عددية تمثل لوحدة ثبات المجموع ليست هي وحدات مغناطيسية إلا في وحدة كتلة المجموع الممثل بالوحدات الذرية على مستوى مركز الثقالة النووية المغناطيسية لوحدة الكتلة الكلية
ابوبدر
فيه طريقة سهلة لهد هالسد وبايدي الاثيوبيين انفسهم . اثيوبيا عندها الان مشكلة تيجراي واللبيب بالاشارة يفهم
خالد
المشكله النونو والخفي والبطيخ وغيرهم يتفل بوجيه بلدهم ويستهتر بهم واستهتر قبلها بالصعود ببطوله الملك وتبلد احساسكم وهو وشعبه يضحكون بكم وخليتونا يانونو وكلابه مسخره للسقيط والسفهاء ووو
خالد
يالمعتوه لاتجيب سيره الصلاة والدين بهلوستك وبربرتك ولا تدخل ذمه الراجل بالدين وخللك على فقرك وفريقك النونو ورؤيه وبطيخ ام الدين اخرس انت واكبر رأس وهل فهمت او ازيدك

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