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شاهد.. الناجم: تطور منظومة مكافحة "غسل الأموال" ساهم في كشف الموارد الوھمیة

منذ 36 دقيقة
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شاهد.. الناجم: تطور منظومة مكافحة "غسل الأموال" ساهم في كشف الموارد الوھمیة

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي الدكتور حمود الناجم، إن تطور منظومة الأجهزة المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة ساهم في كشف الموارد المالية الوھمیة.

وأضاف حمود الناجم خلال حواره بقناة "الإخبارية":" من يتبنى الجرائم المالية الكبيرة يتمتعون بقدرة كبيرة على إخفاء مصادرها والطرق التمويلية التي نتجت عنها".

وأوضح:"الكفاءة الجيدة لجهاز النيابة العامة هو التطور الكبير في منظومة هيئة الرقابة في مكافحة الفساد استطاعت مؤخرا أن تكتشف كثير من الموارد المالية التي لم يكن لها أصل تجاري واقتصادي".

وتابع:"النظام التجاري مربوط بتقنية عالية في تتبع  الموارد المالية وربط السجلات التجارية فيما بينها في الرقابة المالية على ما يتعلق بالإيداع"، لافتا:" تبقى إشكالية كثير من العصابات التي لديها تطور تقني فيما يتعلق بالرقابة المالية في تيسير هذه الأموال".

غسل الأموال
حمود الناجم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو العلا
مجرد مومس وزوجها ديووووووث
د محمد ماجد بخش
الأعداد الممثلة للوحدات تحت الذرية هي وحدات ثقالية فراغية كلية عددية تمثل لوحدة ثبات المجموع ليست هي وحدات مغناطيسية إلا في وحدة كتلة المجموع الممثل بالوحدات الذرية على مستوى مركز الثقالة النووية المغناطيسية لوحدة الكتلة الكلية
ابوبدر
فيه طريقة سهلة لهد هالسد وبايدي الاثيوبيين انفسهم . اثيوبيا عندها الان مشكلة تيجراي واللبيب بالاشارة يفهم
خالد
المشكله النونو والخفي والبطيخ وغيرهم يتفل بوجيه بلدهم ويستهتر بهم واستهتر قبلها بالصعود ببطوله الملك وتبلد احساسكم وهو وشعبه يضحكون بكم وخليتونا يانونو وكلابه مسخره للسقيط والسفهاء ووو
خالد
يالمعتوه لاتجيب سيره الصلاة والدين بهلوستك وبربرتك ولا تدخل ذمه الراجل بالدين وخللك على فقرك وفريقك النونو ورؤيه وبطيخ ام الدين اخرس انت واكبر رأس وهل فهمت او ازيدك

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