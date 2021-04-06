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ضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

منذ 3 ساعات
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ضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

محمد السعران (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهم متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

 

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

 

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو العلا
مجرد مومس وزوجها ديووووووث
د محمد ماجد بخش
الأعداد الممثلة للوحدات تحت الذرية هي وحدات ثقالية فراغية كلية عددية تمثل لوحدة ثبات المجموع ليست هي وحدات مغناطيسية إلا في وحدة كتلة المجموع الممثل بالوحدات الذرية على مستوى مركز الثقالة النووية المغناطيسية لوحدة الكتلة الكلية
ابوبدر
فيه طريقة سهلة لهد هالسد وبايدي الاثيوبيين انفسهم . اثيوبيا عندها الان مشكلة تيجراي واللبيب بالاشارة يفهم
خالد
المشكله النونو والخفي والبطيخ وغيرهم يتفل بوجيه بلدهم ويستهتر بهم واستهتر قبلها بالصعود ببطوله الملك وتبلد احساسكم وهو وشعبه يضحكون بكم وخليتونا يانونو وكلابه مسخره للسقيط والسفهاء ووو
خالد
يالمعتوه لاتجيب سيره الصلاة والدين بهلوستك وبربرتك ولا تدخل ذمه الراجل بالدين وخللك على فقرك وفريقك النونو ورؤيه وبطيخ ام الدين اخرس انت واكبر رأس وهل فهمت او ازيدك

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