الأعداد السابقة للصحيفة

رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان

منذ ساعة
1705
رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان

مكة المكرمة (صدى):
صرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و (100 ألف مصلٍ) يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو العلا
مجرد مومس وزوجها ديووووووث
د محمد ماجد بخش
الأعداد الممثلة للوحدات تحت الذرية هي وحدات ثقالية فراغية كلية عددية تمثل لوحدة ثبات المجموع ليست هي وحدات مغناطيسية إلا في وحدة كتلة المجموع الممثل بالوحدات الذرية على مستوى مركز الثقالة النووية المغناطيسية لوحدة الكتلة الكلية
ابوبدر
فيه طريقة سهلة لهد هالسد وبايدي الاثيوبيين انفسهم . اثيوبيا عندها الان مشكلة تيجراي واللبيب بالاشارة يفهم
خالد
المشكله النونو والخفي والبطيخ وغيرهم يتفل بوجيه بلدهم ويستهتر بهم واستهتر قبلها بالصعود ببطوله الملك وتبلد احساسكم وهو وشعبه يضحكون بكم وخليتونا يانونو وكلابه مسخره للسقيط والسفهاء ووو
خالد
يالمعتوه لاتجيب سيره الصلاة والدين بهلوستك وبربرتك ولا تدخل ذمه الراجل بالدين وخللك على فقرك وفريقك النونو ورؤيه وبطيخ ام الدين اخرس انت واكبر رأس وهل فهمت او ازيدك

أخر الأخبار

الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد موقف واشنطن بشأن "السدحان" والأمير "سطام" يعلق
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد موقف واشنطن بشأن "السدحان" والأمير "سطام" يعلق
منذ 21 دقيقة 1667
النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أوألعاب السجائر للطفل
النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أوألعاب السجائر للطفل
منذ 24 دقيقة 1329
شاهد.. الناجم: تطور منظومة مكافحة "غسل الأموال" ساهم في كشف الموارد الوھمیة
شاهد.. الناجم: تطور منظومة مكافحة "غسل الأموال" ساهم في كشف الموارد الوھمیة
منذ 35 دقيقة 1442
بالفيديو .. شكران مرتجى تُغّير شكلها بطريقة لافتة
بالفيديو .. شكران مرتجى تُغّير شكلها بطريقة لافتة
منذ 38 دقيقة 435
بالفيديو .. "صدى" ترصد استهتار وتجاوز للإشارة الحمراء بمخرج 17 بالرياض
بالفيديو .. "صدى" ترصد استهتار وتجاوز للإشارة الحمراء بمخرج 17 بالرياض
منذ 48 دقيقة 2004
موقف طريف بين مواطنة وقرد
موقف طريف بين مواطنة وقرد
منذ 52 دقيقة 663
ناوي يخوف الناقة
ناوي يخوف الناقة
منذ 52 دقيقة 552
انتقم من لاعب الخصم على طريقته
انتقم من لاعب الخصم على طريقته
منذ 52 دقيقة 425
رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان
رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان
منذ ساعة 1708
شاهد..  سجناء يعتدون بالضرب والطعن على أحد الحراس بطريقة وحشية 
شاهد..  سجناء يعتدون بالضرب والطعن على أحد الحراس بطريقة وحشية 
منذ ساعة 687