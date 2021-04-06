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"تداول" يحدد مواعيد عمل البورصة خلال رمضان

منذ 7 دقائق
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"تداول" يحدد مواعيد عمل البورصة خلال رمضان

الرياض (صدى):
بينت شركة السوق المالية "تداول" مواعيد التداول خلال شهر رمضان، وموعد إجازة عيد الفطر.

وذكرت أن مواعيدها ستبقى كما هي دون تغيير على النحو التالي:

أسواق الأسهم (السوق الرئيسية – السوق الموازية)

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.

• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

أما مواعيد سوق صناديق المؤشرات المتداولة فستكون كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

ولفتت إلى أن مواعيد سوق الصكوك والسندات ستكون كالتالي

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

ونوهت بأن موعد إجازة عيد الفطر سيكون بنهاية يوم الإثنين الموافق 10 مايو المقبل، وسيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الإثنين يوم 17 مايو المقبل.

شهر رمضان
البورصة
شركة السوق المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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