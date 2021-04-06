"تداول" يحدد مواعيد عمل البورصة خلال رمضان

الرياض (صدى):
بينت شركة السوق المالية "تداول" مواعيد التداول خلال شهر رمضان، وموعد إجازة عيد الفطر.
وذكرت أن مواعيدها ستبقى كما هي دون تغيير على النحو التالي:
أسواق الأسهم (السوق الرئيسية – السوق الموازية)
• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
أما مواعيد سوق صناديق المؤشرات المتداولة فستكون كالتالي:
• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
ولفتت إلى أن مواعيد سوق الصكوك والسندات ستكون كالتالي
• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
ونوهت بأن موعد إجازة عيد الفطر سيكون بنهاية يوم الإثنين الموافق 10 مايو المقبل، وسيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الإثنين يوم 17 مايو المقبل.