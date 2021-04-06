شاهد.. وزير ‎الصناعة يكشف عن الهدف من إطلاق بنك التصدير والاستيراد 

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إن بنك التصدير والاستيراد على تطوير عدد كبير من المنتجات.
وأضاف بندر الخريف خلال في بقناة "الإخبارية":"انطلق البنك انطلاقة قوية منذ بدايته برأس مال 30 مليار ريال وسيعمل البنك على تطوير عدد كبير من المنتجات وستصل هذه المنتجات إلى 17 منتجا".
وأوضح:"بدأنا بحوالي 6 منتجات هذه المنتجات تهدف إلى مساعدة المصدرين على بناء القدرات المحلية و ومساعدتهم على تمويل عملائهم خارج المملكة خاصة الدول التي يكون فيها مخاطر أعلى أو التي يكون خبرة المصدر فيها ضعيفة".