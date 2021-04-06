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شاهد.. وزير ‎الصناعة يكشف عن الهدف من إطلاق بنك التصدير والاستيراد 

منذ 31 دقيقة
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شاهد.. وزير ‎الصناعة يكشف عن الهدف من إطلاق بنك التصدير والاستيراد 

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إن بنك التصدير والاستيراد على تطوير عدد كبير من المنتجات.

وأضاف بندر الخريف خلال في بقناة "الإخبارية":"انطلق البنك انطلاقة قوية منذ بدايته برأس مال 30 مليار ريال وسيعمل البنك على تطوير عدد كبير من المنتجات وستصل هذه المنتجات إلى 17 منتجا".

وأوضح:"بدأنا بحوالي 6 منتجات هذه المنتجات تهدف إلى مساعدة المصدرين على بناء القدرات المحلية و ومساعدتهم على تمويل عملائهم خارج المملكة خاصة الدول التي يكون فيها مخاطر أعلى أو التي يكون خبرة المصدر فيها ضعيفة".

وزير الصناعة والثروة المعدنية
الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف
بنك التصدير والاستيراد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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