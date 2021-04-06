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النصر يصدم لاعبيه الأجانب بقرار غيرمتوقع بعد الخروج من كأس الملك 

منذ ساعة
3011
النصر يصدم لاعبيه الأجانب بقرار غيرمتوقع بعد الخروج من كأس الملك 

ماجد محمد (صدى):
تستعد إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لحسم مصير اللاعبين الأجانب والجهازين الفني والإداري، بداية من الموسم الجديد عقب الهزيمة على يد الفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وتعتزم إدارة نادي النصر، الاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب المتواجدين حالياً، والتعاقد مع بدلاء آخرين على مستوى أفضل بداية من الموسم المقبل، بحسب الزميلة"عكاظ".

وانتابت حالة من عدم الرضا إدارة النصر الجديدة، بعد الخروج على يد الفيصلي والهزيمة بهدف دون رد على ملعب "مرسول بارك"، كما بدأت إدارة النصر العمل على تدعيم الفريق الموسم المقبل وتجهيز خطة تغييرات جذرية وكبيرة.

نادي النصر
كأس الملك
مسلي آل معمر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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