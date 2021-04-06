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بالفيديو .. قصة معلم قرر التقاعد ليتفرغ للزراعة في جازان

منذ ساعة
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بالفيديو .. قصة معلم قرر التقاعد ليتفرغ للزراعة في جازان

جازان (صدى):
اختار المعلم، يحيى طالبي، أن يتقاعد من عمله في التعليم من أجل التفرغ لمهنة الزراعة، واستطاع بعدها إنشاء 25 بيتاً محمياً في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وذكر المعلم، وفقا لـ"العربية"، أنه ترك تقاعد من عمله كمعلم للتربية الإسلامية من أجل زراعة المحميات والمزروعات بهدف تأمين الخضراوات لأهالي المحافظة.

ولفت إلى أن شقيقه لفت انتباه إلى أن منطقتهم تواجه شح الخضروات في مواسم معينة، لذلك فكر في مشروع لتوفير الخضروات لمنطقته والمناطق المجاورة.

وأضاف أنه تمكن بالفعل من تنفيذ مشروعه، وأصبحت مزرعته تنتج 600 كلغم من الخضروات يومياً، مشيراً إلى أنه قام الآن بتجربة زراعة 400 شجرة من المانجو و800 شجرة من الفل الجيزاني و400 نخلة.

جازان
محافظة صامطة
يحيى طالبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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