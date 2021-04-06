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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تتوالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 31 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأربعاء
المملكة
حالة الطقس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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