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بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك

منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك.

وقال الشيخ السليمان "يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان ولايرى فيه هلال شهر رمضان، والبعض يصومون هذا اليوم حرصا ألا يمر عليهم أي يوم من رمضان دون صوم".

وأضاف السليمان انه "لايجوز الصوم في اليوم الثلاثون من شعبان من أجل الشك إلا إذا كان عليه قضاء أيام أو كان يصوم يومي الاثنين والخميس ووافق هذا اليوم فلاحرج في ذلك".

وأشار الشيخ السليمان إلى أن هناك البعض يشكك في صيام الناس، والبعض ربما يعتمد على الأمور الحسابية، والرسول وضح هذا الأمر وقال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ".

الشيخ عبدالسلام السليمان
يوم الشك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل الاعدام ..
رااايق
كشفت مصادر *** طيب ** سلموا لنا على المصادر *** ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
ابو محمد 😎 ✍️
المفروض يعاقبون اخل الكلاب ..
زائر
غلطان يقفل عليه لك حق اشتكي بالتلفون يجيك الامن اما تحجز السياره وصاحبها هذا خطف واحتجاز لو السياره مافيها احد ممكن-الان ضاع اذا لك حق انت متهم وحتى الاصابه تروح بلاش لانك معتدي

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