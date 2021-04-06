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مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة بعد رفض إثيوبيا لكل المقترحات المقدمة

منذ 11 دقيقة
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مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة بعد رفض إثيوبيا لكل المقترحات المقدمة

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وأوضحت أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وشددت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

وزارة الخارجية المصرية
سد النهضة الإثيوبي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في العناصر ثلث وحدة تمثل فارق وحدة على مستوى الثقالة الفراغية العددية وضبط درجة التمثيل بدلالة انضباط درجة التأثير هو قياس لوحدة الكتلة القياسية في الفراغ المغناطيسي لدرجة الثقل الممثلة بدرجة الثقالة وهذا ما لم يدركه العالم في العلوم وانحرف مساره في فهم وتعريف الأعداد الذرية ودخل بنا جميعا في دوامة مثلث برمودا
د محمد ماجد بخش
كل ٨ عناصر متتالية لها قصتها وتحليلها العلمي من خلال القصة العامة التي يقع فيها تمثيل تصور الإحداث العددية
د محمد ماجد بخش
فصل البناءات الممثلة لفترات العناصر الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة طريقة وليست حقيقة
شمس الحقيقة
الله يعطيك الصحة والعافية.
د محمد ماجد بخش
لاحظوا أن تمثيل أعلى درجة ارتباط في البناء الافتراضي المرحلي هو خاص بوحدات عناصر المرحلة وليس وحدة ثقل وحدة مركز التمثيل للوحدة المغناطيسية وهي العنصر الممثل إلا على مستوى الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي على مستوى الثقل النووي وليس على مستوى الثقالة الذرية بل على مستوى الثقالة العددية الممثلة بفترة ووحدات العناصر المكافئة لمحور الثقل سواء كانت ذرات وثقل ذرات أو عناصر ووحدات عناصر أو وحدات عددية مشتركة منتظمة ممثلة محوريا لثقل وحدة العنصر بدلالة ثقل وحدات العناصر الممثلة لها أو الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المكافئة لها على المستوى الثقالي القياسي الفراغي المحوري المغناطيسي الممثل

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