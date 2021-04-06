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مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة بحق اللاجئين في مأرب

منذ ساعة
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مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة بحق اللاجئين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أقدم مسلحون مدعومون من مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مخيم للنازحين في منطقة ذي السفال بمحافظة إب.

وقال شهود عيان بأن المسلحين اقتحموا المخيم اليوم الثلاثاء، وقاموا بتدميره فوق رؤوس ساكنيه وهم نيام، كما أحرقوا بعض الخيام.

وتضاف هذه الجريمة إلى مسلسل الجرائم الحوثية بحق النازحين واللاجئين، حيث أقدمت السبت الماضي، على قتل اثنين واختطاف العشرات من الإثيوبيين، بينهم 50 امرأة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضحت مصادر إعلامية يمنية إن شخصين إثيوبيين قُتلا وتعرض عشرات آخرون للاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي أثناء تفريقها لاعتصام يطالب بتحقيق دولي حول حادثة حريق مركز الاحتجاز الشهر الماضي.

كما رحلَت ميليشيا الحوثي نحو 340 مهاجراً إفريقياً من العاصمة صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة، وقد وصل معظمهم فعلياً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بحسب مصادر متعددة.

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم نساء وأطفال، كانوا قد نظموا اعتصاماً أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقاً على يد الميليشيات في أحد مراكز الاحتجاز.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وأضاف أنها " تعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين".

مأرب
مليشيا الحوثي
اللاجئين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في العناصر ثلث وحدة تمثل فارق وحدة على مستوى الثقالة الفراغية العددية وضبط درجة التمثيل بدلالة انضباط درجة التأثير هو قياس لوحدة الكتلة القياسية في الفراغ المغناطيسي لدرجة الثقل الممثلة بدرجة الثقالة وهذا ما لم يدركه العالم في العلوم وانحرف مساره في فهم وتعريف الأعداد الذرية ودخل بنا جميعا في دوامة مثلث برمودا
د محمد ماجد بخش
كل ٨ عناصر متتالية لها قصتها وتحليلها العلمي من خلال القصة العامة التي يقع فيها تمثيل تصور الإحداث العددية
د محمد ماجد بخش
فصل البناءات الممثلة لفترات العناصر الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة طريقة وليست حقيقة
شمس الحقيقة
الله يعطيك الصحة والعافية.
د محمد ماجد بخش
لاحظوا أن تمثيل أعلى درجة ارتباط في البناء الافتراضي المرحلي هو خاص بوحدات عناصر المرحلة وليس وحدة ثقل وحدة مركز التمثيل للوحدة المغناطيسية وهي العنصر الممثل إلا على مستوى الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي على مستوى الثقل النووي وليس على مستوى الثقالة الذرية بل على مستوى الثقالة العددية الممثلة بفترة ووحدات العناصر المكافئة لمحور الثقل سواء كانت ذرات وثقل ذرات أو عناصر ووحدات عناصر أو وحدات عددية مشتركة منتظمة ممثلة محوريا لثقل وحدة العنصر بدلالة ثقل وحدات العناصر الممثلة لها أو الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المكافئة لها على المستوى الثقالي القياسي الفراغي المحوري المغناطيسي الممثل

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