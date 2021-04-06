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تعليق الإعتكاف وإقامة سفر الإفطار والسحور في جميع المساجد والجوامع

منذ ساعة
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تعليق الإعتكاف وإقامة سفر الإفطار والسحور في جميع المساجد والجوامع

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها، وكذلك تعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا .

كما شمل التوجيه التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهاً أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً .

وزارة الشؤون الإسلامية
الإعتكاف
سفر الإفطار والسخور

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في العناصر ثلث وحدة تمثل فارق وحدة على مستوى الثقالة الفراغية العددية وضبط درجة التمثيل بدلالة انضباط درجة التأثير هو قياس لوحدة الكتلة القياسية في الفراغ المغناطيسي لدرجة الثقل الممثلة بدرجة الثقالة وهذا ما لم يدركه العالم في العلوم وانحرف مساره في فهم وتعريف الأعداد الذرية ودخل بنا جميعا في دوامة مثلث برمودا
د محمد ماجد بخش
كل ٨ عناصر متتالية لها قصتها وتحليلها العلمي من خلال القصة العامة التي يقع فيها تمثيل تصور الإحداث العددية
د محمد ماجد بخش
فصل البناءات الممثلة لفترات العناصر الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة طريقة وليست حقيقة
شمس الحقيقة
الله يعطيك الصحة والعافية.
د محمد ماجد بخش
لاحظوا أن تمثيل أعلى درجة ارتباط في البناء الافتراضي المرحلي هو خاص بوحدات عناصر المرحلة وليس وحدة ثقل وحدة مركز التمثيل للوحدة المغناطيسية وهي العنصر الممثل إلا على مستوى الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي على مستوى الثقل النووي وليس على مستوى الثقالة الذرية بل على مستوى الثقالة العددية الممثلة بفترة ووحدات العناصر المكافئة لمحور الثقل سواء كانت ذرات وثقل ذرات أو عناصر ووحدات عناصر أو وحدات عددية مشتركة منتظمة ممثلة محوريا لثقل وحدة العنصر بدلالة ثقل وحدات العناصر الممثلة لها أو الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المكافئة لها على المستوى الثقالي القياسي الفراغي المحوري المغناطيسي الممثل

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