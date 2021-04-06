الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

منذ 52 دقيقة
1718
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 24.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9988.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء الواساة، واللجين، ونادك، وبتروكيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسلاك، والصقر للتأمين، ونسيج، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.59% و 3.59%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، ولازوردي، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ودار الأركان، وكيمانول، والراجحي، ولازوردي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 878.27 نقطة ليقفل عند مستوى 23279.35 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

مؤشر الأسهم
الأسهم المتداولة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في العناصر ثلث وحدة تمثل فارق وحدة على مستوى الثقالة الفراغية العددية وضبط درجة التمثيل بدلالة انضباط درجة التأثير هو قياس لوحدة الكتلة القياسية في الفراغ المغناطيسي لدرجة الثقل الممثلة بدرجة الثقالة وهذا ما لم يدركه العالم في العلوم وانحرف مساره في فهم وتعريف الأعداد الذرية ودخل بنا جميعا في دوامة مثلث برمودا
د محمد ماجد بخش
كل ٨ عناصر متتالية لها قصتها وتحليلها العلمي من خلال القصة العامة التي يقع فيها تمثيل تصور الإحداث العددية
د محمد ماجد بخش
فصل البناءات الممثلة لفترات العناصر الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة طريقة وليست حقيقة
شمس الحقيقة
الله يعطيك الصحة والعافية.
د محمد ماجد بخش
لاحظوا أن تمثيل أعلى درجة ارتباط في البناء الافتراضي المرحلي هو خاص بوحدات عناصر المرحلة وليس وحدة ثقل وحدة مركز التمثيل للوحدة المغناطيسية وهي العنصر الممثل إلا على مستوى الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي على مستوى الثقل النووي وليس على مستوى الثقالة الذرية بل على مستوى الثقالة العددية الممثلة بفترة ووحدات العناصر المكافئة لمحور الثقل سواء كانت ذرات وثقل ذرات أو عناصر ووحدات عناصر أو وحدات عددية مشتركة منتظمة ممثلة محوريا لثقل وحدة العنصر بدلالة ثقل وحدات العناصر الممثلة لها أو الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المكافئة لها على المستوى الثقالي القياسي الفراغي المحوري المغناطيسي الممثل

أخر الأخبار

"نجم" تفاجئ عملائها بإطلاق خدمة الواتساب في جميع أنحاء المملكة
"نجم" تفاجئ عملائها بإطلاق خدمة الواتساب في جميع أنحاء المملكة
منذ دقيقتين 1088
تنويه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الترقية 
تنويه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الترقية 
منذ 4 دقائق 1146
الأسبوع واليوم الذي لايدور
الأسبوع واليوم الذي لايدور
منذ 7 دقائق 128
مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة بعد رفض إثيوبيا لكل المقترحات المقدمة
مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة بعد رفض إثيوبيا لكل المقترحات المقدمة
منذ 11 دقيقة 1289
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
منذ 52 دقيقة 1720
فلسطيني يدفع حياته ثمناً لـ "كذبة" جنود الإحتلال الإسرائيلي
فلسطيني يدفع حياته ثمناً لـ "كذبة" جنود الإحتلال الإسرائيلي
منذ ساعة 1925
اتفاق الفيصلي والتعاون على طلب حكام أجانب في نهائي كأس الملك
اتفاق الفيصلي والتعاون على طلب حكام أجانب في نهائي كأس الملك
منذ ساعة 1771
مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة بحق اللاجئين في مأرب
مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة بحق اللاجئين في مأرب
منذ ساعة 1695
بالفيديو.. مركبة تتجاوز السيارات من الخط الأصفر على طريق الحرمين
بالفيديو.. مركبة تتجاوز السيارات من الخط الأصفر على طريق الحرمين
منذ ساعة 1959
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1834