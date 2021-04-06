الاتحاد الآسيوي يمنع أندية المملكة من الإقامة في المعسكرات

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أجبر أندية؛ الهلال والنصر والأهلي، على السكن في فنادق محددة منذ أول يوم في بطولة دوري أبطال آسيا، وعدم السكن في المعسكرات الخاصة بهم والموجودة في مقرات الأندية.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضها الاتحاد الآسيوي من أجل استضافة المجموعات، فيما كشفت التقارير عن غضب الأندية الثلاثة من هذا الإجراء خاصةً أنهم المستضيفون.
وذكرت أن الأندية الثلاث تدرس مخاطبة الآسيوي من أجل السماح للاعبين بالخروج لفترات حرة، حيث ينص النظام على المنع من الخروج إلا لأغراض التدريبات أو الضرورة القصوى.
وشدد الاتحاد الآسيوي، على أنه يتوجب على جميع الفرق المشاركة في البطولة الدخول في الفقاعة الصحية، والتي تمنعهم من مغادرة مقرات سكنهم إلا إلى الملعب، كما تمنع شروط الاتحاد الآسيوي استضافة أطراف من خارج القائمة.