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الاتحاد الآسيوي يمنع أندية المملكة من الإقامة في المعسكرات

منذ ساعة
1960
الاتحاد الآسيوي يمنع أندية المملكة من الإقامة في المعسكرات

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أجبر أندية؛ الهلال والنصر والأهلي، على السكن في فنادق محددة منذ أول يوم في بطولة دوري أبطال آسيا، وعدم السكن في المعسكرات الخاصة بهم والموجودة في مقرات الأندية.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضها الاتحاد الآسيوي من أجل استضافة المجموعات، فيما كشفت التقارير عن غضب الأندية الثلاثة من هذا الإجراء خاصةً أنهم المستضيفون.

وذكرت أن الأندية الثلاث تدرس مخاطبة الآسيوي من أجل السماح للاعبين بالخروج لفترات حرة، حيث ينص النظام على المنع من الخروج إلا لأغراض التدريبات أو الضرورة القصوى.

وشدد الاتحاد الآسيوي، على أنه يتوجب على جميع الفرق المشاركة في البطولة الدخول في الفقاعة الصحية، والتي تمنعهم من مغادرة مقرات سكنهم إلا إلى الملعب، كما تمنع شروط الاتحاد الآسيوي استضافة أطراف من خارج القائمة.

 

النصر
الهلال
الأهلي
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في العناصر ثلث وحدة تمثل فارق وحدة على مستوى الثقالة الفراغية العددية وضبط درجة التمثيل بدلالة انضباط درجة التأثير هو قياس لوحدة الكتلة القياسية في الفراغ المغناطيسي لدرجة الثقل الممثلة بدرجة الثقالة وهذا ما لم يدركه العالم في العلوم وانحرف مساره في فهم وتعريف الأعداد الذرية ودخل بنا جميعا في دوامة مثلث برمودا
د محمد ماجد بخش
كل ٨ عناصر متتالية لها قصتها وتحليلها العلمي من خلال القصة العامة التي يقع فيها تمثيل تصور الإحداث العددية
د محمد ماجد بخش
فصل البناءات الممثلة لفترات العناصر الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة طريقة وليست حقيقة
شمس الحقيقة
الله يعطيك الصحة والعافية.
د محمد ماجد بخش
لاحظوا أن تمثيل أعلى درجة ارتباط في البناء الافتراضي المرحلي هو خاص بوحدات عناصر المرحلة وليس وحدة ثقل وحدة مركز التمثيل للوحدة المغناطيسية وهي العنصر الممثل إلا على مستوى الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي على مستوى الثقل النووي وليس على مستوى الثقالة الذرية بل على مستوى الثقالة العددية الممثلة بفترة ووحدات العناصر المكافئة لمحور الثقل سواء كانت ذرات وثقل ذرات أو عناصر ووحدات عناصر أو وحدات عددية مشتركة منتظمة ممثلة محوريا لثقل وحدة العنصر بدلالة ثقل وحدات العناصر الممثلة لها أو الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المكافئة لها على المستوى الثقالي القياسي الفراغي المحوري المغناطيسي الممثل

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