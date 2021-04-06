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بالصور.. عائلة كولومبية تزور العلا لرؤية "جبل الفيل" وتكشف عن انطباعتها

منذ 27 دقيقة
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بالصور.. عائلة كولومبية تزور العلا لرؤية "جبل الفيل" وتكشف عن انطباعتها

نايف السالم (صدى):
حرصت عائلة كولومبية على زيارة محافظة العلا، في منطقة المدينة المنورة، من أجل مشاهدة معالمها الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، مثل جبل الفيل.

وأوضح رب الأسرة، خوسيه كارلوس، أنه قام بزيارة المملكة جاءت بعدما سمع من أصدقاء له عن جمال مواقع العلا الأثرية، بحسب المدينة.

وأضاف أنه جاء للمملكة بصحبة زوجته وأطفاله، وتضمنت جولته بها: العلا، ومدائن صالح، التي أذهلته بسبب جبالها الشاهقة ووجود نقوش بها تعود لعصور عتيقة

وقالت زوجته "كاتالينا" أنها لم تكن مؤيدة لزيارة المملكة، لكن انطباعها تغير بعدما رأت جمال الجبال والكنوز الأثرية بها، ووصفت الشعب السعودي بأنه كريم وطيب.

وأضافت أن المملكة تستحق الزيارة، وهو نفس ما أكده صديق عائلتها "نيلسون فريدي"، الذي ذكر أن العلا تمتلك آثارا جميلة مؤكدًا أنه سيكرر زيارته لها.

 

 

 

العلا
جبل الفيل
عائلة كولومبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
لو كنت مدرب جيد لما وافقت على غقد لمدة ثلاثة اشهر وانت تعلم بان المدرب يحتاج لوقت حتى يستطيع فرض اسلوبه وتنفيذ خططه ولكن بما انك عاطل قبلت المهمه اداره فاشله ومفلسه
ابو نواف
تحليلي من الحادث ماهو بنشري ورشة سيارات واتوقع انتهت السيارة وما دفع قيمة الاصلاح . سرعة السيارة وهي خارجة ما تعطيك هذه المسافة لو كان المحل بنشري، ولكن الخطاء على الاثنين وكل واحد يتحمل نسبته .
بلبل البحر
عثمان العمير معروف.. مشكلته مع الحضارة الاسلامية
ربيعان الربيعان
عدم رضاء الجمهور عليك ومع ذالك مصر على البقاء عدم رضاء اللاعبين منك عدم رضاء اغلب اعضاء الشرف من حظرتك ومع ذلك مصر على البقاء الم تتمكن في الفتره الماضيه من زيادة رصيدك لاتكون طماع سيب الاهلي بحاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم استغفر الله

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