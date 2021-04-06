بالفيديو.. قصة "مضيف ثليم" مضرب الأمثال في كرم الملك عبدالعزيز بالرياض

علي القحطاني (صدى):
كشف الإعلامي محمد الهمزاني الأصل التاريخي لـ " مضيف ثليم " المعروف بالرياض .
وأكد في مقطع فيديو أن هذا المضيف يعود لعام 1936 م حينما اشترى الملك عبد العزيز مزرعة خصصها لإستضافة الأهالي القادمين من خارج الرياض وجعلها وقفاً لوالده الإمام عبد الرحمن بن فيصل .
وأضاف الإعلامي محمد الهمزاني أن هذا المضيف كان مفتوحاً لجميع القادمين إلى الرياض حيث كانت الرياض تغلق أبوابها في العشاء فكانت مبيتاً لهم .
كما كان المضيف من أهم أماكن الإستضافة حين انتشر مرض الجدري وازداد عدد القادمين من شبه الجزيرة العربية للرياض طلباً للعلاج حيث كان الملك عبد العزيز – يرحمه الله – حريصاً على توفير جميع الخدمات به فكان يضم 50 غرفة ومطبخ .
ويذكر أن الملك عبد العزيز ألغى رحلة له عندما علم أن هناك نقص في مخزون المضيف وظل يشرف بنفسه عليه حتى تأكد من وصول جميع الإحتياجات .