الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
ضبط مقهيين في أبها خالفا الإجراءات الوقائية
منذ 42 دقيقة
1631
أبها (صدى):
تمكنت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مقهيين في أبها خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضحت الجهات، أن المقهيين قدما الشيشة والمعسل من خلال استقبال الزبائن عبر مداخل غير رئيسية.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أبها
مخالفات
كورونا
مقهى
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ربيعان الربيعان
لو كنت مدرب جيد لما وافقت على غقد لمدة ثلاثة اشهر وانت تعلم بان المدرب يحتاج لوقت حتى يستطيع فرض اسلوبه وتنفيذ خططه ولكن بما انك عاطل قبلت المهمه اداره فاشله ومفلسه
ابو نواف
تحليلي من الحادث ماهو بنشري ورشة سيارات واتوقع انتهت السيارة وما دفع قيمة الاصلاح . سرعة السيارة وهي خارجة ما تعطيك هذه المسافة لو كان المحل بنشري، ولكن الخطاء على الاثنين وكل واحد يتحمل نسبته .
بلبل البحر
عثمان العمير معروف.. مشكلته مع الحضارة الاسلامية
ربيعان الربيعان
عدم رضاء الجمهور عليك ومع ذالك مصر على البقاء عدم رضاء اللاعبين منك عدم رضاء اغلب اعضاء الشرف من حظرتك ومع ذلك مصر على البقاء الم تتمكن في الفتره الماضيه من زيادة رصيدك لاتكون طماع سيب الاهلي بحاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم استغفر الله
أخر الأخبار
الاتحاد الآسيوي يمنع أندية المملكة من الإقامة في المعسكرات
منذ 7 دقائق
1224
فلكية جدة: هلال شعبان قرب المشترى في مشهد خلاب غداً
منذ 21 دقيقة
1354
بالصور.. عائلة كولومبية تزور العلا لرؤية "جبل الفيل" وتكشف عن انطباعتها
منذ 27 دقيقة
1572
إسقاط مسيرة حوثية حاولت استهداف حي سكني بمأرب
منذ 31 دقيقة
1571
بالفيديو.. قصة "مضيف ثليم" مضرب الأمثال في كرم الملك عبدالعزيز بالرياض
منذ 36 دقيقة
1556
ضبط مقهيين في أبها خالفا الإجراءات الوقائية
منذ 42 دقيقة
1632
توضيح من الأحوال المدنية بشأن التصوير في بطاقة الهوية الوطنية بالثوب الملون
منذ 47 دقيقة
1759
رأس أسد تضع زالاتان في قفص الإتهام !
منذ 51 دقيقة
1924
إغلاق 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا
منذ 56 دقيقة
1656
رجل يضرب ابنته حتى الموت لخلافات بينهما
منذ ساعة
816