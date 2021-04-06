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تنفيذ شبكات صرف صحي بحي النظيم في الرياض بتكلفة تزيد عن 14 مليون ريال

منذ 57 دقيقة
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تنفيذ شبكات صرف صحي بحي النظيم في الرياض بتكلفة تزيد عن 14 مليون ريال

الرياض (صدى):
انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي النظيم شرق مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأوضحت الشركة أن المشروع الذي بلغت أطوال شبكاته أكثر من (15) كم، وتكلفته الإجمالية أكثر من (14) مليون ريال يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددةً في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

حي النظيم
شركة المياه الوطنية
مدينة الرياض

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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