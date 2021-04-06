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الطرق تحذر قائدي المركبات بطريق المهد_عفيف من عاصفة ترابية

منذ 22 دقيقة
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الطرق تحذر قائدي المركبات بطريق المهد_عفيف من عاصفة ترابية

المدينة المنورة (صدى):
حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، قائدة المركبات بطريق المهد_عفيف من عاصفة ترابية على الطريق .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "لمستخدمي طريق ‎المهد عفيف بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

المدينة المنورة
وزارة النقل
المهد
عاصفة ترابية

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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