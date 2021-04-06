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وظائف إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

منذ ساعة
1907
وظائف إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مُحلل ادارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس قسم المصادر: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- مُحلل ادارة الأداء: هنا

2- رئيس قسم المصادر: هنا

 

 

وظائف
جدة
شركة الملاحة الجوية

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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