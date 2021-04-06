وظائف إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمحافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مُحلل ادارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس قسم المصادر: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- مُحلل ادارة الأداء: هنا
2- رئيس قسم المصادر: هنا