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"الزكاة والدخل" تطالب بتقديم مرئيات مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تطالب بتقديم مرئيات مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، التي نُشِرَت في الثامن عشر من شهر مارس الماضي.

وتتضمن هذه المسودة تسعة بنود، توضح نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية وتفصيلاتها، ومتطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية من قبل المكلف، التي تحدد الصيَغ الخاصة بالفاتورة المُصدَرة وماتتضمنه من عناصر، إضافةً إلى طرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يمكن للمهتمين من المكلفين وأصحاب العلاقة والعموم إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة، من خلال منصة "استطلاع" عبر الرابط (هنا)، مبينةً أن تاريخ السابع عشر من شهر أبريل الجاري هو آخر موعد لاستقبال المرئيات والمقترحات.

الهيئة العامة للزكاة والدخل
مسودة الضوابط
لائحة الفوترة الإلكترونية

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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