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بالفيديو.. محمد العرب بعد نجاح عمليته: دين ولي العهد في رقبتي

منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد العرب بعد نجاح عمليته: دين ولي العهد في رقبتي

فهمي محمد (صدى):
كشف مراسل قناة "العربية" في اليمن، محمد العرب، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدا نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، أمس الإثنين لإزالة ورم أصاب ذراعه اليسرى خلال تغطية أحداث اليمن.

وظهر العرب خلال مقطع فيديو نشره بعد انتهاء العملية قائلا: "لبيك يا صنعاء يا منبع عروبتنا"، موجهًا الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تكفل بعلاجه.

وقال محمد العرب أن دين الأمير محمد بن سلمان سيظل في رقبته، خاصة بعد أن تكفل بعلاج حالته، الأمر الذي أسهم في بقاء ذراعه في محلها والحيلولة دون تفاقم الضرر.

قناة العربية
ولي العهد
محمد العرب

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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