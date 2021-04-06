الهلال يقدم عرضا ذهبيا لنجم فرنسي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن وجود مفاوضات من جانب إدراة نادي الهلال، للتعاقد مع رومان فيفر لاعب نادي بريست.
وذكرت التقارير أن الفرنسي فيفر صاحب 22 عاما، يجيد في مركز الوسط والجناح الأيسر، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه، الأمر الذي دفع الهلال للتفاوض معه من أجل الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت إلى أن الهلال عرض 6 ملايين يورو راتبا سنويا من أجل إقناع اللاعب بالفرنسي بالموافقة على ارتداء قميص الزعيم.
ويذكر أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال، وصلت علاقته مع المدرب البرازيلي إلى طريق مسدود.