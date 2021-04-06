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الهلال يقدم عرضا ذهبيا لنجم فرنسي

منذ 31 دقيقة
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الهلال يقدم عرضا ذهبيا لنجم فرنسي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن وجود مفاوضات من جانب إدراة نادي الهلال، للتعاقد مع رومان فيفر لاعب نادي بريست.

وذكرت التقارير أن الفرنسي فيفر صاحب 22 عاما، يجيد في مركز الوسط والجناح الأيسر، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه، الأمر الذي دفع الهلال للتفاوض معه من أجل الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن الهلال عرض 6 ملايين يورو راتبا سنويا من أجل إقناع اللاعب بالفرنسي بالموافقة على ارتداء قميص الزعيم.

ويذكر أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال، وصلت علاقته مع المدرب البرازيلي إلى طريق مسدود.

 

الهلال
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو
رومان فيفر

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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