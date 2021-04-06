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شركة حمد الرقيب التجارية توفر فرص وظيفية شاغرة

منذ ساعة
1852
شركة حمد الرقيب التجارية توفر فرص وظيفية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عن توفر فرص وظيفية شاغرة بالرياض وجدة وخميس مشيط.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي مُنسق الصيانة (جدة)، ولابد أمن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب في تخصص ذات صلة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، ولديه مهارات تطوير وتنفيذ خطط الصيانة.

كما توفر الشركة وظيفة مُراقب المخزون بجدة لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب في تخصص ذات صلة، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ويجيد تسعير الأصناف في المعارض.

وأتاحت أيضا وظيفة مُصمم داخلي (الرياض)، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب في تخصص ذات صلة، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وأن يكون على معرفة بكل شيء عن العلامات التجارية في الشركة، وتوفر وظيفة أمين المستودع (خميس مشيط) ولابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب في تخصص ذات صلة.

وأشارت الشركة الى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنطريقة التقديم من خلال الروابط التالية

1- مُنسق الصيانة (جدة) اضغط هنا.

2- مُراقب المخزون (جدة) اضغط هنا.

3- مُصمم داخلي (الرياض) اضغط هنا.

4- أمين المستودع (خميس مشيط) اضغط هنا.

جدة
الرياض
وظيفة شاغرة
شركة حمد الرقيب

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أحدث التعليقات

وافي
وش دخل العبدة بالصياعة يالخمة
؟؟
طيب
واحد منصف
هكذا الحياة في أمريكا لكن بعض الناس الجهال يقولون لا يوجد تحرش في أمريكا بل التحرش حتى بالأطفال عمر سنتين
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي
7UP
ههههههههههههههههههههههههههههه القميزي

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